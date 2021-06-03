İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Hanife Öztürk Akkartal atandı
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal atandı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir