İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Hanife Öztürk Akkartal atandı
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Hanife Öztürk Akkartal atandı

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Hanife Öztürk Akkartal atandı
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal atandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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