İstanbul Kültür Sanat Platformu Oluşum Çalıştayı dün toplandı

06.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve kültür sanat camiasının seçkin üyeleri, kültür sanat faaliyetlerinin gelişimini, konunun uzmanlarıyla tartışmak için Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık yedi saat süren çalıştayda on üç masada bulunan yaklaşık yüz kişinin düşünceleri sunum yoluyla ifade edildi.

İNTERAKTİF KÜLTÜR SANAT

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, önceliklerinin kültür sanat etkinliklerini dört mevsimde de gerçekleştirmek olduğunu vurguladı. Yapılacak etkinliklere yüksek sayıda katılımın hedeflendiğini de kaydeden Muratlı özetle şunları dedi:

"İstanbul'un, huzurlu, güvenli, aydınlık, kültür sanatla yoğrulmuş bir gelecek beklentisi ancak yeni nesil belediyecilik anlayışının hayata geçmesiyle mümkün olacaktır.İstanbul'un kendi sesini kamu yönetime duyurabilmesini ve birlikte üretimi önemsiyoruz. Yola 'İstanbul Senin' diyerek çıktık. İstanbul dinamik ve üretken bir şehirdir. Kentimizi en iyi şekilde yönetmek amacıyla, katılımcı, demokratik ve tam bir işbirliği içinde hareket etmek istiyoruz. Kültür Sanat Ajandası oluşturduk.

Kaynak: Bültenler