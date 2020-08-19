İstanbul Kültür Sanat platformu danışma kurulu belirlendi
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İstanbul Kültür Sanat platformu danışma kurulu belirlendi

İBB'nin İstanbul'u dünya çapında bir kültür sanat kenti haline getirmek amacıyla oluşturduğu İstanbul Kültür Sanat Platformu'nun "Danışma Kurulu" belirlendi.

İstanbul Kültür Sanat platformu danışma kurulu belirlendi
19.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:48

Yazar, oyuncu, sanat eleştirmeni, akademisyen ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşan kurul üyeleri, 24 Ağustos 2020 tarihinde İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilk kez bir araya gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kenti kültür sanatın kalbinin attığı dünya şehirlerinden birine dönüştürmek için adımlarını kararlılık ve ortak akılla atmaya devam ediyor. İstanbul'un kültür sanat yaşamını, alanın bütün bileşenleriyle birlikte katılımcı yaklaşımla düşünmeyi; sorunlarını, önceliklerini, vizyonlarını sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlemeyi ve çözümler geliştirmeyi hedefleyen İstanbul Kültür Sanat Platformu'nun (İKSP) "Danışma Kurulu" belirlendi. İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın 5 Şubat 2020 tarihinde düzenlediği İKSP Oluşum Çalıştayı'nda alınan karar gereğince oluşturulan kurulun üyeleri, 24 Ağustos 2020 tarihinde İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelecek.

ÇALIŞTAYDA DANIŞMA KURULUNUN OLUŞTURULMASI KARARLAŞTIRILDI

İBB Kültür Daire Başkanlığı,İstanbul'un çok renkli ve çok kültürlü yapısını kapsayan, kentin kültür-sanat yaşamının bütün paydaşlarını temsilen katılımcıların yer aldığı İKSP Oluşum Çalıştayı'nı 5 Şubat 2020 tarihinde düzenledi. Sürdürülebilir bir yapı oluşturulmayı hedefleyen çalıştaya, İstanbul'daki kültür sanata dair kamu ve özel kurumların temsilcileri, akademisyenler, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.Çalıştayda, İKSP'nin kültür-sanat politikalarına ilişkin tavsiye niteliğinde kararlar sunacak bir danışma kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı.

11 ÜYELİ DANIŞMA KURULU

İKSP Danışma Kurulu,İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Araştırmacı Rumeysa Kiger, İKSV Kültür Politikaları Çalışma Direktörü Özlem Ece,yazar- sunucu Yekta Kopan, akademisyen ve TV programcısı Levent Erden, oyuncu Mert Fırat, sanat eleştirmeni ve akademisyen Hasan Bülent Kahraman, müzisyen Harun Tekin ve tarihçi-yazar Saffet Emre Tonguç'tan oluşuyor.

Platform, İBB ile eşgüdüm içerisinde, İstanbul'un dünyanın önemli kültür sanat merkezlerinden birisi olması hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Kaynak: Bültenler

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