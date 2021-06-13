İSTANBUL-KULAK İÇİ KULAKLIKLARDA İLTİHAP RİSKİ; GENÇLER AĞRIYLA BAŞVURUYOR
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İSTANBUL-KULAK İÇİ KULAKLIKLARDA İLTİHAP RİSKİ; GENÇLER AĞRIYLA BAŞVURUYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kulak içi kulaklıkların son yıllarda yaygın şekilde kullanıldığını belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Turgay Ercan Tunç, iltihaplanma riskine karşı uyardı.

Kulak içi kulaklıkların son yıllarda yaygın şekilde kullanıldığını belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Turgay Ercan Tunç, iltihaplanma riskine karşı uyardı. Kulak içine uzun süre sert bir cismin temas etmesinin sakıncalı olduğunu belirten Tunç, "Özellikle genç hastalar bize ağrıyla başvuruyor. Bu kulaklıklar dış kulak yolu iltihabına yol açmakta" dedi.

Kulak içi ve kulak üstü olarak tanımlanan kulaklıklar uzun yıllardır kullanılıyor. Son dönemde de kablosuz kulaklıkların kullanımı yaygınlaştı. Uzmanlara göre günlük hayatı kolaylaştıran bu cihazlar sağlık açısından risklere yol açıyor. Emsey Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Turgay Ercan Tunç, "Özellikle sert cisim ve yapı malzemelerinden yapılan ve kulak kanalı içinde kullanılan bu kulaklıklar ağrılar sonrası basıya bağlı dış kulak yolu iltihaplarına yol açıyor" diye konuştu.

"ŞİDDETLİ AĞRIYLA HASTANEYE BAŞVURUYORLAR"

Dış kulak yolunun kıkırdak ve kemik üzerine direkt cildin oturmasıyla oluştuğunu, bölgede bir ara tabakanın olmadığını anlatan Op. Dr. Turgay Ercan Tunç, "Dolayısıyla buraya uzun süre sert bir cismin temas etmesi arada yumuşak doku olmadığından uzun dönemde ağrıya ve dış kulak yolu iltihabına yol açmakta. Bunu son dönemlerde çok görmeye başladık. Kulaklıkları kulağına takıp yatarak bası oluşmasına yol açan genç hastalar sabah ağrı şikayetiyle bize başvuruyorlar" diye konuştu.

"BÜTÜN GÜN KULAĞINIZDA KALMASIN"

Kulaklıkların yalnızca kullanım sırasında takılması gerektiğini, gün boyu kulakta kalmamasını ifade eden Op. Dr. Turgay Ercan Tunç, "Bu cisimleri bütün gün kulakta gezdirmeyin. Bunun yanı sıra kesinlikle bu kulaklıklarla uyumamak önemli. Kulak içindeki bölgeyi basıya maruz bırakmamalıyız. Teknolojiden tabii ki yararlanmak gerekir ama bunu sınırlı şekilde kullanmak önemlidir. En doğru kullanım telefonla konuşma esnasında kullanıp çıkarmak, bütün gün kulakta tutmamaktır. Özellikle 18 yaş altında yani vücudu şekillenme aşamasında olan bireylerde, bu bölgede yanlış şekillenmeye neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"İŞİTME KAYIPLARI 50 YAŞA KADAR DÜŞTÜ"

Kulaklığa bağlı oluşan dış kulak yolu iltihabı ve ağrıların yanı sıra bir diğer sorunun da işitme kayıpları olduğunu belirten Op. Dr. Turgay Ercan Tunç, "Kulaklıklar kişiye fazla ses özgürlüğü veriyor. Bu da uzun yıllar kullanım sonucu kalıcı işitme kaybına yol açıyor. Uzun dönemde kişiyi işitme cihazına mahkum ediyor. Her gün 1-2 hastamızı işitme cihazına yönlendirmeye başladık. Bu maalesef 50 yaşa kadar düştü" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-KULAK İÇİ KULAKLIKLARDA İLTİHAP RİSKİ; GENÇLER AĞRIYLA BAŞVURUYOR
İSTANBUL-KULAK İÇİ KULAKLIKLARDA İLTİHAP RİSKİ; GENÇLER AĞRIYLA BAŞVURUYOR
İSTANBUL-KULAK İÇİ KULAKLIKLARDA İLTİHAP RİSKİ; GENÇLER AĞRIYLA BAŞVURUYOR
İSTANBUL-KULAK İÇİ KULAKLIKLARDA İLTİHAP RİSKİ; GENÇLER AĞRIYLA BAŞVURUYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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