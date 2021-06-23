İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETTEKİLERİN SİLAHLI SALDIRISINDA BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI
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İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETTEKİLERİN SİLAHLI SALDIRISINDA BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAKüçükçekmece'de gece saatlerinde kimliği belirsiz iki kişi motosikletle trafik ışıklarında duran bir hafif ticari aracın yanına yaklaşarak silahla ateş açtı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Küçükçekmece'de gece saatlerinde kimliği belirsiz iki kişi motosikletle trafik ışıklarında duran bir hafif ticari aracın yanına yaklaşarak silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan sürücü ağır yaralanırken, yanındaki kadın yolcu yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri olay sonrası kaçan motosikletli iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi'nde gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan bir motosikletle geleniki kişi Yurtkur Sokak'ta trafik ışıklarında kırmızıda bekleyen 34 MM 4083 plakalı hafif ticari kullanan Azerbaycan vatandaşı olan ve ismi öğrenilemeyen sürücüye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu sürücü ağır yaralanırken, şüpheliler de hızla olay yerinden motosiklet ile kaçtı. Sürücünün yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcu ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırı sonrası araçta detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekipleri motosiklet ile kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

SÜRÜCÜ KANLAR İÇİNDEYDİ

Saldırı sonrası olay yerine giden bir kişi, "Biz arkadaşlarla parkta oturuyorduk. Bir kaç el silah sesi duyduk. Bağırma sesleri duyunca koştuk baktıtığımızda motosikletli buradan yukarı doğru kaçtı. Sürücünün yanına geldiğimizde kanlar içindeydi. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Sürücünün bilinci açıktı ama ambulans gelince kapandı. Sürücünün yanında bir hanımefendi vardı bağırıyordu. Kadında bir şey yoktu ama çok korkmuştu" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETTEKİLERİN SİLAHLI SALDIRISINDA BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETTEKİLERİN SİLAHLI SALDIRISINDA BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETTEKİLERİN SİLAHLI SALDIRISINDA BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETTEKİLERİN SİLAHLI SALDIRISINDA BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETTEKİLERİN SİLAHLI SALDIRISINDA BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI - Haberler
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