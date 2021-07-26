İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE HURDA DEPOSUNDA YANGIN
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İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE HURDA DEPOSUNDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'DE hurda eşyaların depolandığı alanda yangın çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE hurda eşyaların depolandığı alanda yangın çıktı. Yan tarafta bulunan binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi, 1. Gonca Sokak'ta bulunan hurda eşya deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle depo içinde istiflenen hurda eşyalar yanmaya başladı. Depo çalışanları durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın yan tarafta bulunan 3 katlı binaya da sıçrayınca olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri depodaki yangına müdahale ederken, apartman içinde mahsur kalanların olup olmadığını da kontrol etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE HURDA DEPOSUNDA YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE HURDA DEPOSUNDA YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE HURDA DEPOSUNDA YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE HURDA DEPOSUNDA YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE HURDA DEPOSUNDA YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE HURDA DEPOSUNDA YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE HURDA DEPOSUNDA YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE HURDA DEPOSUNDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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