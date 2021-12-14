İstanbul Kriket Spor, Türkiye şampiyonu oldu

İSTANBUL (DHA) - Hatay'da düzenlenen Türkiye Büyükler Açık Alan Kriket Şampiyonası'nda erkeklerde İstanbul Kriket Spor şampiyon oldu. Finalde karşılaştığı rakibi Zeytinburnu Zafer Spor'u 166-112 sonuçla mağlup eden İstanbul Kriket Spor, tarihinde ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Hatay Arsuz'da 8-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen "Büyükler Kadın ve Erkek Türkiye Kriket Şampiyonası" sona erdi. Erkeklerde 7 takımın mücadele ettiği şampiyonada mutlu sona İstanbul Kriket Spor ulaştı. İki grup halinde başlayan şampiyonada ilk ikiye giren takımlar, çapraz eşleşmede rakipleriyle mücadele etti. Büyük çekişmenin yaşandığı yarı final maçlarının ardından finalde İstanbul Kriket Spor ile Zeytinburnu Zafer Spor karşı karşıya geldi. Şampiyonluk maçını 166-112 kazanan İstanbul Kriket Spor böylelikle tarihinde ikinci kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.