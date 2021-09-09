Kredi talebine olumsuz yanıt aldığı için ATM ekranlarını kırdığı ortaya çıktı

PENDİK'te özel bir banka şubesinin önünde bulunan 3 adet ATM'nin ekranını kıran şüpheli, olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

PENDİK'te özel bir banka şubesinin önünde bulunan 3 adet ATM'nin ekranını kıran şüpheli, olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.Ş.'nin kredi başvurusuna olumsuz yanıt alınca ekranları kırdığı ortaya çıktı. M.Ş.'nin demir duba ile ATM'lere zarar verdiği anlar kameraya yansıdı.

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde özel bir banka şubesinin ATM'lerinden gelen alarm üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, şubeye geldiklerinde 3 ATM'nin ekranlarının kırılarak kullanılamaz hale geldiğini tespit etti. Yapılan inceleme üzerine ATM'lerden herhangi bir para alınmadığı anlaşıldı. Polis ekiplerinin banka çalışanlarından edindiği bilgiye göre, ATM'lere zarar veren M.Ş. isimli kişinin daha önce şubeye gelerek kredi başvurusunda bulunduğu ancak olumsuz yanıt alınca çalışanları tehdit ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, banka şubesinde incelemelerde bulundu. Banka müdürü ve çalışanlar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis kaçan şüpheliyi Pendik'te gözaltına aldı. Yakalan M.Ş'nin üst aramasında olay günü yanında bulundurduğu silah ele geçirildi. Zanlının ATM'lerin camlarını kırma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı