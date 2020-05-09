İSTANBUL-KORONAVİRÜSLE AÇLIK ÇEKENLERE 130 MİLYON KİŞİ EKLENECEK
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL-KORONAVİRÜSLE AÇLIK ÇEKENLERE 130 MİLYON KİŞİ EKLENECEK

İSTANBUL-KORONAVİRÜSLE AÇLIK ÇEKENLERE 130 MİLYON KİŞİ EKLENECEK
09.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:33

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık,'Dünyada şu anda 135 milyon insanın açlıkla mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık,

'Dünyada şu anda 135 milyon insanın açlıkla mücadele ediyor. Koronavirüs salgınıyla bu sayıya 130 milyon kişi daha eklenecek. Yeni döneme hızlı uyum için, yeni teknolojilerin çiftçilere ulaştırılması gerekiyorö

Gizem KARADAĞ-Gül KABA/ANKARA, (DHA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Covid-19 pandemisi sonrası birçok alanda olduğu gibi gıda ve tarım alanında da önemli değişimler beklendiğine dikkat çekerek, 'Dünyada şu anda 135 milyon insanın açlıkla mücadele ediyor. Koronavirüs salgınıyla bu sayıya 130 milyon kişi daha eklenecek. Yeni döneme hızlı uyum için, yeni teknolojilerin çiftçilere ulaştırılması gerekiyor" dedi.

DHA'nın, Covid-19 pandemisi koşullarında Türkiye ve dünyada gıda ve tarımın durumuna ilişkin sorularını yanıtlayan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, "Pandemi sürecini dünyanın 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük sıkıntılı bir dönem olarak görebiliriz. Biz de açlıkla mücadele eden bir kuruluş olarak insan sayısı olarak ne kadar kişi açlıkla mücadele edecek ona bakıyoruz. Şunu söylemeliyim, Türkiye kesinlikle şanslı bir ülke" diye konuştu.

53 ÜLKEDE GIDAYA ERİŞMEKTE SORUN YAŞIYOR

Dünyada şu anda 135 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini aktaran Dr. Selışık, 'Koronavirüs salgınıyla bu sayıya 130 milyon kişi daha eklenecek. Toplam sayı da 265 milyona çıkacak. Dünyada beslenme yetersizliği çeken insan sayısı ise 820 milyon. Dünyada 53 ülkede gıda sorunu var. Bu açıdan baktığımızda Türkiye şanslı bir ülke olduğu için bunu fırsata da çevirebilir. Şu anda Türkiye'de tarım öncelikle ve stratejik bir sektördürö diye konuştu.

Tarım ve gıda analında salgın ile ilgili sağlık önlemlerinin uygulamaya konulması gerekebileceğine de işaret eden Selışık, "Aslında koordinasyon gerektiren hep birlikte çalışılması gereken bir döneme geçiyoruz. Hepimize rol düşüyor. Hepimizin öncelikle bilinçli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'YENİ TEKNOLOJİLERİN ÇİFTÇİLERE ULAŞTIRILMASI GEREKİYORö

Bundan sonra tarımsal üretimde daha verimli hale gelmek için 'dijital ortamda nasıl tarımsal faaliyet yapılabilir' ya da 'tarımsal ticaret gerçekleştirilebilir' gibi başlıkları tartışmak gerektiğini vurgulayan Dr. Ayşegül Selışık, şunları söyledi:

"Bununla ilgili kuralları belirlememiz gerekiyor. Yeni teknolojilerin çiftçilere ulaştırılması gerekiyor. Çiftçilerin desteklenmesinin aynı zamanda yeni teknoloji anlamında desteklenmesinin belirlenmesi, bununla ilgili belki bir paketin netleştirilmesi gerektir. Bu tür tedbirlerin hepsi tartışılacaktır. Bu ihracat kısıtlamaları kalktığında da yeni koşullarla ihracat başlayacak. Belki daha fazla sağlık sertifikası istenecek, taşımada yeni kurallar gelecek. Bunların hepsine şimdiden hazırlıklı olmamız gerekecek."

DÜNYADA AÇLIK SORUNU OLACAK

Bazı ülkelerin gıda krizi ilan edebileceğini aktaran Dr. Selışık, 'Dünyada açlık sorunu olacak mı' Evet olacak. 53 ülkenin düzenli gıda ve yemek erişimi olmadığı, kıt koşullarda beslenmek zorunda kaldığı için kronik açlıkla mücadele ediyor. 44 ülke ise gıda desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu rakam artabilir ve bu ülkelerde gerekli tedbirler alınmazsa, dramatik bir sonuç ortaya çıkabilir. Özellikle Afrika'da ve Asya'da belli ülkeler bu sorunu ciddi olarak yaşıyor. Bazı ülkeler de gıda krizi ilan edilebilirö dedi.

'TÜRKİYE'DE GIDA KRİZİ YAŞANMAZö

Türkiye'de gıda krizi sorunu yaşanmayacağını söyleyen Dr. Selışık, 'Zaten bulunduğumuz ortamda böyle bir durumun yaşanmadığını gördük. Kısa, orta ve uzun vadede de öyle bir durumun yaşanacağını düşünmüyorum. Türkiye ihracatçı bir ülke olduğu için ihracat yasaklamaları yapan ülkeler nedeniyle belki ticaret anlamında olumsuz etkilenebilir. Ekonomik anlamda bazı üreticilerin ürünleri gitmesi gereken ülkelere gidemeyebilir ya da daha yavaş gidebilir. Çünkü herkes artık daha farklı tedbirler ortaya koyacakö ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-KORONAVİRÜSLE AÇLIK ÇEKENLERE 130 MİLYON KİŞİ EKLENECEK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin 'Tek başına iktidar' mesajları 2011 yılına aitmiş Haber
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı Haber
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler Haber
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu Haber
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu
Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi
Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti
Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü
Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya darbe yapsam böyle yapmazdım
ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya darbe yapsam böyle yapmazdım
'Ty' adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
"Ty" adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yusuf Aslan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Türkan Şoray Hatice Çarpar
Spor Fatih Terim Lionel Messi Loris Karius Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Avrupa Ak Parti Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İSTANBUL-KORONAVİRÜSLE AÇLIK ÇEKENLERE 130 MİLYON KİŞİ EKLENECEK - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 18:53:25. #1.15#
title