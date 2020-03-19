İSTANBUL-Koronavirüse karşı sirke ve tarhana çorbası önerisi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL-Koronavirüse karşı sirke ve tarhana çorbası önerisi - Haberler
Ankara Üniversitesi, Güncel

İSTANBUL-Koronavirüse karşı sirke ve tarhana çorbası önerisi

Koronavirüse karşı sirke ve tarhana çorbası önerisiGül KABA-Ömer HASAR/ ' Koronavirüse karşı hijyenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, sebze ve meyveleri yemeden önce 5 dakika sirkeli suda bekletmek gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr.

19.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:54
İSTANBUL-Koronavirüse karşı sirke ve tarhana çorbası önerisi

Koronavirüse karşı sirke ve tarhana çorbası önerisi

Gül KABA-Ömer HASAR/ ' Koronavirüse karşı hijyenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, sebze ve meyveleri yemeden önce 5 dakika sirkeli suda bekletmek gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, tarhana çorbasının koruyucu özelliğine de dikkat çekerek 'Tarhana fermente bir ürün, antioksidan özelliği çok yüksektir' dedi.

İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Yardımcı dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunma yolları üzerine bilgi verdi.

'DİŞLERİ DE FIRÇALAYIN'

Kişisel hijyen ve gıda hijyenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Elmacıoğlu, 'El yıkama alışkanlığına dişlerin fırçalanmasını da eklemeliyiz. Etleri çiğ değil iyi pişirerek tüketelim. Sebze ve meyvelerin yenmeden yıkanması önemlidir. Korona ile mücadele ederken başka bir enfeksiyonla da uğraşmamak lazım. Akan suyun altında sebze ve meyveleri çok iyi yıkamadan yemeyelim' diye konuştu.

SEBZE VE MEYVEYİ SİRKELİ SUDA BEKLETİN

Sirkenin koruyuculuğunu anlatan Prof. Dr. Elmacıoğlu, '1 litre suya, sirke şişesinin kapağı kadar sirkeyi koyarak sebze ve meyveleri 5 dakika bekletmek faydalıdır' ifadelerini kullandı.

TARHANA KORUYUCU

Çorba tüketmeyi ihmal etmemek gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Elmacıoğlu, 'Tarhana fermente bir üründür. Bol biber ve domatesle yapılıyor. Tarhana çorbasının antioksidanı çok yüksek. Büyüme ve gelişmek için çok faydalı ve koruyucudur. Ayrıca, kurubaklagiller, patlıcan, kırmızı biber ve domateste bulunan lektin maddesi çok önemli bir protein, virüslerin organizmada bir yere tutulmasını engelliyor' dedi.

'VİRÜS 30 DERECE VE ÜZERİNDE ÖLÜYOR'

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Yardımcı ise koronavirüsün bulaşma kat sayısının çok yüksek olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yardımcı, 'Sağlık Bakanlığı süreci şeffaf yöneterek iyi önlemler aldı. Okulların kapatılması, kalabalık alanlarla ilgili alınan önlemler son derece önemlidir. Dışarıda dolaşan virüs, 30 derece ve üzerinde ölüyor. Yaza doğru hastalığın hızlı bir şekilde azalacağını düşünüyorum' diye konuştu.

Ölüm oranlarının artacağını düşünmediğini aktaran Prof. Dr. Yardımcı, 'Çünkü halkımız virüs ilan edilmeden önce de önlemlerini almaya başladı. Hijyen kurallarına uyma bakımından Türkiye'nin birçok ülkeden iyi olduğunu düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'KOLONYA KORONAVİRÜSTE YÜZDE 80 ETKİLİ'

Kolonyanın koronavirüste yüzde 80 etkili olduğunu aktaran Prof. Dr. Yardımcı, 'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alınan benzine katılan etanolün kolonya yapımında kullanılması kararı çok yerinde bir karardır. Özellikle 80 yaş ve üzeri kişilerde yüzde 14-15 civarında ölüm vakası var. Koronavirüs, bağışıklık sistemi düşük ve kronik hastalığı olan insanlarda daha fazla etkili oluyor. Sigara içilmemesini sağlayabilir çünkü riski 14 kat artırıyor. Sigara akciğerdeki savunmayı azaltıyor' dedi.

VİRÜS YAYILIRSA DEĞİŞİME UĞRUYOR

Prof. Dr. Hakan Yardımcı, 'Koronavirüsün yayılmasının riski değişime uğramasıdır. Ne kadar az insana bulaşırsa virüsün değişime uğraması ve öldürücü hale gelmesi o kadar az olur. O yüzden mümkün olduğu kadar az insanın hasta olması için çaba gösteriliyor' diye konuştu.

İSTANBUL-Koronavirüse karşı sirke ve tarhana çorbası önerisi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İSTANBUL-Koronavirüse karşı sirke ve tarhana çorbası önerisi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haberler
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
'Gençler virüse yakalanmıyor' tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi Haberler
"Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi
İmparator'a kadın çalışanlarından ağır darbe! Binlerce lirası gitti Haberler
İmparator'a kadın çalışanlarından ağır darbe! Binlerce lirası gitti
Komşuda koronavirüs kabusunda son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti Haberler
Komşuda koronavirüs kabusunda son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı Haberler
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri soluğu orada aldı! Yüzde 30 artış var Haberler
Koronavirüs sonrası araç sahipleri soluğu orada aldı! Yüzde 30 artış var
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
GS Store mağazaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı
GS Store mağazaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi
Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye...
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Tom Hanks Ece Erken Cem Yılmaz Serdar Ortaç
Spor Tamer Tuna Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Mart Kadın Futbol
Şu an buradasınız: İSTANBUL-Koronavirüse karşı sirke ve tarhana çorbası önerisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 14:12:26. #1.15#
title