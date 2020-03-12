İSTANBUL-Koronavirüse karşı beslenme reçetesi
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Koronavirüs, DHA, Güncel

İSTANBUL-Koronavirüse karşı beslenme reçetesi

Koronavirüse karşı beslenme reçetesiİSTANBUL, (DHA)- Koronavirüsten korunmak için öncelikle bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Berkin Özyılmaz Kırcalı, önemli tavsiyelerde bulundu.

12.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:32
İSTANBUL-Koronavirüse karşı beslenme reçetesi

Koronavirüse karşı beslenme reçetesi

İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüsten korunmak için öncelikle bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Berkin Özyılmaz Kırcalı, önemli tavsiyelerde bulundu. Kırcalı, "Havuç, turunçgiller, balık, tuzsuz kuruyemiş tüketilmeli. Özellikle çocukların kahvaltılarında yumurta ve süt ihmal edilmemeli" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine vatandaş da önlemlerini sıklaştırdı. Koronavirüsten korunmak adına etkili bir beslenme programı izlenmesi gerektiğinin altını çizen İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim görevlisi Berkin Özyılmaz Kırcalı, "Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek, antioksidan içeriği yüksek, protein kalitesi bireye fayda sağlayacak besin öğelerini tercih etmek gerekiyor" diye konuştu.

"ARA ÖĞÜNLERDE SÜT VE YOĞURT TÜKETİN"

Vitamin ve mineral yönünden zengin beslenmenin önemine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Berkin Özyılmaz Kırcalı, "Bu süreçte bireylerin düzenli beslenmesi önemli. Özellikle ana öğünleri atlamamaları, ara öğünleri mutlaka desteklemeleri gerekiyor. Bireyin mevcut sağlık problemlerini göz önünde bulundurarak yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme desteklenmelidir. Bağışıklık sistemi A, C, E vitaminleri ve minerallerden selenyum ve çinko destekli bir beslenme ile güçlendirilebilir. Enfeksiyon hastalığında her zaman bağışıklık sistemini ayakta tutmak önem taşır. Bu sürece taze sebze ve meyveler oldukça fayda sağlayacak. Bunlar hem kişinin metabolizmasına destek verecek, enerjik olmalarını sağlayacak, hem de ilgili mineraller konusunda onlara destek verecektir. Ara öğünlerde metabolizmayı desteklemek amacıyla süt ve yoğurdu önerebiliriz" ifadelerini kullandı.

"VİRÜSTEN KORUNAYIM DERKEN TURŞUYA YÜKLENMEYİN"

Turşu tüketimine dikkat etmek gerektiği uyarısında bulunan Berkin Özyılmaz Kırcalı, şunları söyledi:

"Turşuya çok farklı bir bakış açısı var. Probiyotik bakımından zengin olduğu söyleniyor. Ancak bu besinin probiyotik kalitesini gözden geçirmekte fayda var. Bireyin sağlık durumunu göz ardı ederek bir de turşu alımını önerirsek (tansiyon yüksekliği söz konusuysa) tehlikeye neden olabiliriz. Özellikle 65 yaş üstü bireyler koronavirüs açısından son derece risk altında. Yaşla beraber gelen bir tansiyon ve kalp hastalığı varsa turşu tüketin önerisinde bulunmak bireyi koronavirüsten koruyalım derken farklı sağlık problemlerinin yaşanmasına neden olabilir. O nedenle 'turşuyu öneriyorum' diyemeyeceğim. Bunun yerine havuç, turunçgiller, balık, tuzsuz kuruyemiş tüketilebilir. Çocukların beslenmesinde, özellikle kahvaltılarında iyi kalite protein yumurta ihmal edilmemeli. Çay ve meyve suyu yerine kahvaltıya süt eklemeleri gerekiyor. Beyaz ekmek yerine iyi kaliteli buğday ve çavdar ekmeği tüketilmeli. Ara öğünlerde ise mevsimine göre meyve tüketimini öneriyorum."

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İSTANBUL-Koronavirüse karşı beslenme reçetesi

Kaynak: DHA

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İSTANBUL-Koronavirüse karşı beslenme reçetesi

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