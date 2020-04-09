İSTANBUL-KORONAVİRÜS HASTALARINA YEMEK VE İLAÇ SERVİSİ ROBOT İLE YAPILIYOR
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Koronavirüs, İstanbul, Güncel

İSTANBUL-KORONAVİRÜS HASTALARINA YEMEK VE İLAÇ SERVİSİ ROBOT İLE YAPILIYOR

KORONAVİRÜS salgını sürecinde hastalarla sürekli temas halinde olan sağlık çalışanları için İstanbul Üniversitesi TETLab ve Yıldız Teknik Üniversitesi ekibi hastalara yemek, ilaç ve su servisi yapan robot geliştirdi.

09.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:31
İSTANBUL-KORONAVİRÜS HASTALARINA YEMEK VE İLAÇ SERVİSİ ROBOT İLE YAPILIYOR

KORONAVİRÜS salgını sürecinde hastalarla sürekli temas halinde olan sağlık çalışanları için İstanbul Üniversitesi TETLab ve Yıldız Teknik Üniversitesi ekibi hastalara yemek, ilaç ve su servisi yapan robot geliştirdi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Leyla Türker geliştirdikleri robot ile ilgili, Tedavi sürecinde sağlık çalışanlarımız da hasta oluyor. Hastalara yemeğini, ilacını, suyunu götürecek bir robot üzerinde çalıştık. Dün hastaların bulunduğu servisimizde robotumuzu çalıştırdık ve yarından itibaren de robotumuz o servise aktif olarak çalışmaya başlayacak dedi.

Koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanları hem tanı koyarken hem de hastaların tedavini yaparken sürekli hastalarla temas ediyorlar. Sağlık çalışanları bu süreçte kendilerini çeşitli önlemler alarak korumaya çalışsa da en çok risk altında olan gruplardan biri onlar ve koronavirüs teşhisi konan hastaları tedavi ederken onlar da hasta olabiliyorlar. İstanbul Üniversitesi 3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı (TETLab) ekibi ile Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir ekip de bu süreçte sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırabilmek için bir robot geliştirdi. Bir aplikasyon ile komut verilen ve hastalara ilaç, yemek ve su servisi yapan robot sayesinde sağlık çalışanlarının hastalar ile teması azaltılmaya çalışıldı. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hastalara yemek, su ve ilaç servisi yapan robotun testi yapıldı. Roboton Perşembe gününden itibaren bu serviste aktif olarak çalışmaya başlayacak.

ROBOTUMUZ YARINDAN İTİBAREN AKTİF OLARAK ÇALIŞACAK

Robotu geliştiren TETLab'ın kurucusu olan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Leyla Türker Şener sağlık çalışanları için geliştirdikleri robot ile ilgili, Tüm dünyada salgın haline gelen Covid-19 pandemi sürecinde tüm insanların evde kalması gerekir. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız ise 7 gün 24 saat çalışıyorlar. Hastaneye gelen hastalarımızla tanısını koyma ve tedavi sürecinde birebir çalışmak suretiyle aslında büyük bir risk altındalar ve sağlık çalışanlarımız da hasta oluyor. Buradan yola çıkarak 'biz onlar için neler yapabiliriz' noktasında önce siperli maske üretimine, peşinden de hastalara yemeğini, ilacını, suyunu götürecek bir robot üzerinde çalıştık. Bir hafta içerisinde tamamladık. Dün hastaların bulunduğu servisimizde robotumuzu çalıştırdık ve yarından itibaren de robotumuz o servise aktif olarak çalışmaya başlayacak dedi.

ŞU AN İLERİ VERSİYONLARINI ÇALIŞIYORUZ

Robotun istenilen hastanın yanına gidip üzerindekini teslim edebildiğini söyleyen Dr. Leyla Türker Şener, Bir mobil uygulamamız var. Mobil uygulama üzerinden komutunu veriyorsunuz. Üzerine koyduğunuz her şeyi istediğiniz odaya gönderebiliyorsunuz. Robotumuz istediğiniz hastanın yanına gidiyor ve üzerindekini teslim ettikten sonra geri geliyor. Biz bir tane robotu 1 hafta içerisinde tamamladık. 10 tane talep edildi. Bu 10 tanenin tamamlanması için de sanayicilerimizle, destekçilerle görüşüyoruz. Bununla ilgili aslından daha önceden yapmış olduğumuz patent çalışması da var. Yıldız Teknik Üniversitesiyle birlikte bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Robotun çalışmasını Serkan Kurt hocamızla birlikte tamamladık. Sensörleriyle, etrafına dokunmadan ve hastayla hekimin görüşmesini de sağlayacak bir görüntülü konuşma sistemi ile kimlik tanıma sistemini de içerecek şekilde ileri versiyonlarını da şu anda çalışıyoruz. Bunu da İstanbul Kalkınma Ajansı Projesi olarak sunacağız. Bu projenin zaten 3 ay içerisinde tamamlanma zorunluluğu var. Biz inşallah 1 ay içerisinde tamamlayıp ikinci aydan itibaren de kullanımlarına sunacağız diye konuştu.

Ayrıca bu süreçte destek olmak isteyenlere ve desteğe ihtiyacı olanlara da kapılarının açık olduğunu belirten Dr. Leyla Türker Şener, Sağlık alanında kullanımını düşündükleri, yenilik içeren fikirleri olanları da bekliyoruz. Biz burada tasarım desteği, prototip desteği ve üretim desteği de veriyoruz. Bu alanda biz de destek olabiliriz diyenleri de bekliyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Ben aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği 1. Bölge Başkanı ve İstanbul temsilcisiyim. Fabrikalarıyla, atölyeleriyle bize destek olabilecek herkese de kapılarımız açık. İnsanlarımız, sizler de lütfen evden çıkmayın. Bu çok önemli bir süreç, evde kalmak hepimizi koruyor şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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