İSTANBUL-"Koronalı mektup gönderen öldürmeye teşebbüsten yargılanabilir"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL-"Koronalı mektup gönderen öldürmeye teşebbüsten yargılanabilir" - Haberler
Almanya, Güncel

İSTANBUL-"Koronalı mektup gönderen öldürmeye teşebbüsten yargılanabilir"

"Koronalı mektup gönderen öldürmeye teşebbüsten yargılanabilir"Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) ' Almanya'da Türk bir aileye 'koronavirüslü mektup' gönderilmesi olayına ilişkin konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Dr. Öğr.

02.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:27
İSTANBUL-'Koronalı mektup gönderen öldürmeye teşebbüsten yargılanabilir'

"Koronalı mektup gönderen öldürmeye teşebbüsten yargılanabilir"

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) ' Almanya'da Türk bir aileye 'koronavirüslü mektup' gönderilmesi olayına ilişkin konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, 'Irkçı kişi veya kişilerin tespit edilmesi halinde, halkı kin ve nefrete teşvik etmek ve yasaklı sembollerin kullanılmasından dolayı 5 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir. Ayrıca mektupta gerçekten koronavirüsü tespit edilirse, mektubu yollayan kişi 'kasten adam yaralama' ve 'öldürmeye teşebbüs' hükümleri ile yargılanır? dedi.

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Önder Koca'ya mektup yollayan ırkçı kişi ya da kişiler, notta koronavirüs olduğunu iddia edip 'Umarım virüs ailenize yayılır' diye yazdı. Mektubun devamında, 'Size bir sürprizim var. Bende korona var. Bu mektuba da birçok kez öksürdüm, her tarafını da yaladım. Bu dünyadan tek başıma gitmeyeceğim. Benim son misyonum çocuklarıma ve torunlarıma yabancıların olmadığı bir Almanya bırakmak. Öl, yavaş yavaş öl. Almanya'yı Almanlara bırak. Sizlere kötülük diliyorum, umarım virüs aileniz içinde hızlı yayılır' sözleri yer aldı.

'MEKTUBU GÖNDEREN KİŞİNİN TESPİT EDİLMESİ LAZIM'

Alman hukuk sistemine göre olayı değerlendiren İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, 'Mektupta 'Ben koronavirüse yakalandım, ülkedeki yabancıların ölmesini istiyorum, mektubu yaladım, defalarca öksürdüm, siz de virüse yakalanın diye mektubu gönderiyorum' ifadeleri yer alıyor. Hatta mektubu, 'Almanya Almanlarındır', 'Zafere, Hitler'e selam olsun' diyerek mektubu bitirmiş. Her şeyden önce yargılamanın yapılması için kişinin tespit edilmesi lazım? diye konuştu.

'HİTLER VE NAZİ SEMBOLLERİ YASAKTIR, KULLANILMASI SUÇTUR'

Kişinin tespit edilmesi halinde, eğer mektupta koronavirüs yoksa ve kişi hasta değilse halkı, kin ve düşmanlığa teşvik etmekten yargılamanın yapılacağını ifade eden Demir, 'Alman Ceza Kanunu 86a maddesinde, Anayasaya aykırı yasaklı semboller dediğimiz Hitler ve Nazi sembollerinin kullanılması suç olarak kabul edilmiştir. Kişi üç yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanır' dedi.

KASTEN YARALAMA, ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS?

Dr. Öğretim Üyesi Demir, ikinci ihtimalle eğer kişi gerçekten hastaysa, mektup koronavislüyse bu durumda mektubu gönderen kişiye, 'kasten adam yaralama?, 'öldürmeye teşebbüs' hükümlerinin uygulanabileceğini söyledi.

Alman yetkililerin ırkçı eylemler karşısında gerekli özeni göstermediğini de sözlerini ekleyen Demir, ilgili kanun maddesine yönelik şunları söyledi:

'Alman Ceza Kanunu'nun 130'uncu maddesi birinci fıkrası derki, 'Kişi, halkın bazı kesimlerine sövmek suretiyle onları kötü maksatla küçük düşürerek veya iftirada bulunarak başkalarının insanlık onuruna saldırıda bulunursa üç aydan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır'. Mektuba baktığımız zaman Türkler veya diğer yabancılara yönelik insanlık onuruna aykırı nefret suçu niteliğinde söylemler var. İlgili kanun maddesi bu olayda uygulanabilir. Maalesef Almanya'da son dönemde bu tarz eylemlerde artış var. Alman yetkililer gerekli özeni göstermiyor.'

İSTANBUL-'Koronalı mektup gönderen öldürmeye teşebbüsten yargılanabilir'

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İSTANBUL-"Koronalı mektup gönderen öldürmeye teşebbüsten yargılanabilir"
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Belediye başkanlarına talimat verdi: Durumu olmayanlara destek olun Haberler
Belediye başkanlarına talimat verdi: Durumu olmayanlara destek olun
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Haberler
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira...
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
Alkol almak için karantinadan kaçan şahsın, temas ettikleri karantinaya kendisi hapse girdi
Alkol almak için karantinadan kaçan şahsın, temas ettikleri karantinaya kendisi hapse girdi
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı
Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık
İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Lütfü Türkkan Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Hadise Seda Sayan Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Tamer Tuna Basketbolcu Rüştü Reçber Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Mart Polis Avrupa İtalya
Şu an buradasınız: İSTANBUL-"Koronalı mektup gönderen öldürmeye teşebbüsten yargılanabilir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 17:19:14. #1.15#
title