İSTANBUL Koronadan korunmak için güneşlenirken de önlem alın
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İSTANBUL Koronadan korunmak için güneşlenirken de önlem alın

"Koronadan korunmak için güneşlenirken de önlem alın"İSTANBUL, (DHA)- Havaların ısınmasıyla birlikte bu yaz denize veya havuza girip girilemeyeceği merak edilmeye başlandı.

İSTANBUL Koronadan korunmak için güneşlenirken de önlem alın
14.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.05.2020 11:23

"Koronadan korunmak için güneşlenirken de önlem alın"

İSTANBUL, (DHA)- Havaların ısınmasıyla birlikte bu yaz denize veya havuza girip girilemeyeceği merak edilmeye başlandı. Koronavirüsün damlacık yoluyla bulaştığına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, "Deniz suyundan bulaş şimdilik söz konusu değil. Ancak denizden çıktıktan sonra sahilde sosyal mesafenin ne kadar sağlanabildiği önemli. Ortak kullanım alanları, tuvalet, soyunma kabini, şezlong, şemsiye, masa gibi alanların düzenli dezenfekte edilmesi gerekiyor" dedi.

Koronavirüs vakaları Türkiye'de ilk kez 10 Mart tarihinde görülmeye başladı. 2 aylık dönemin ardından normalleşme adına ilk adımlar geçen pazartesi günü atıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle 19 Mart günü geçici olarak kapatılan Alışveriş Merkezleri (AVM) 11 Mayıs'ta kapılarını açtı. Bu düzenlemenin ardından havaların ısınmasıyla birlikte deniz ve havuzların kullanımına dair akıllarda soru işaretleri oluşmaya başladı. Normalleşme adımlarıyla birlikte kişilerin rehavete kapılmaması uyarısında bulunan İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, önemli uyarılarda bulundu.

'ELDİVEN YALANCI GÜVEN VERİYOR'

İlk günden bu yana alınan hijyen önlemlerinin aynı şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, "Maske kullanımı her zaman için geçerli olmaya devam etmeli. Eldiven konusunda ise el hijyeninin daha önemli olduğunu söylüyoruz. Eldiven yalancı güven verdiğinden el hijyeni daha önemli. Eldivenler de tek kullanımlık olmalı. Bir kere kullanıldıktan sonra çıkarılıp atılmalı. Eldiven yerine elleri sık sık yıkamak, el hijyenine önem vermek daha değerli. Sık sık el hijyeninin sağlanması, el dezenfektanı kullanımı, eğer dezenfektan yoksa yüksek alkol içeren kolonya kullanımı önemli" diye konuştu.

"ŞEZLONG, MASA VE SOYUNMA KABİNLERİ RİSK İÇERİYOR"

Virüsün toplumu yaz aylarında nasıl etkileyeceğinin henüz bilinmediğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, "Deniz suyunun koronavirüs üzerindeki etkisini konuşmak için çok erken. Koronavirüs damlacık yoluyla bulaşıyor. Dolayısıyla deniz suyundan bulaşması şimdilik söz konusu değil fakat deniz veya havuzdan çıktıktan sonrası çok daha önemli. İnsanların aralarındaki mesafeye dikkat etmesi gerekiyor. Sahilde ortak kullanım alanları, tuvaletler, soyunma kabinlerinin hijyeni önem taşıyor. Sonuçta plajda maske, eldiven kullanımı mümkün olmayacak. Kurumlar veya plajlar temizliği sağlasa bile kişilerin kendi önlemlerini alması gerekiyor. Şezlong, şemsiye, masa gibi ortak alanları kullanmadan önce dezenfekte etmek gerekiyor" uyarısında bulundu.

'HAVUZ DAHA RİSKLİ'

Havuzun denize göre daha fazla risk içereceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Alış, 'Havuzla denizi karşılaştırdığımızda deniz daha geniş bir alan olduğundan kişinin daha açıklara yüzmesi mümkün. Denizde insanlarla temasınızı en aza indirebilirsiniz. Fakat havuzda bu imkan çok daha kısıtlı olacaktır' dedi.

'GÜNEŞ VİRÜSÜ YOK ETMEZ'

Sıcaklıklarla birlikte virüsün etkisinin azalacağı yönündeki inanışın doğru olmadığının altını çizen Alış, "Güneşin yararlı etkileri saymakla bitmez. En önemlisi D vitamini. O nedenle kişiler fırsat buldukça güneşlenmeliler, güneşten ve açık havadan faydalanmalılar. Dışarı çıkma kısıtlamaları olduğunda, evlerinin camlarını açarak temiz havanın içeriye girmesini sağlamalılar. Evlerinde balkon varsa o alanlarda güneşlenmelerini öneriyorum. Ancak güneşin, sıcağın koronavirüsü yok ettiğini şimdilik söyleyemeyiz. Çünkü güneşli ve sıcak ülkelerde de koronavirüs vakalarını görüyoruz? ifadelerini kullandı.

'KLİMALARIN TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN'

Yaz aylarında sıklıkla kullanılan klimalara da değinen Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, şu uyarılarda bulundu:

"Çin'de koronavirüs taşıyan bir hastanın bulunduğu restorandaki klimadan ortamda bulunan 83 kişiden 10'una virüs bulaştığı yönünde bir yayın paylaşıldı. Kime nasıl bulaştığını çözmek için elimizde daha fazla yayın olması gerekiyor. Evinizde koronavirüs hastası yoksa ve eğer klimamızın temizliğini yaptıysak korkulacak bir durum yok. Fakat toplu ortamlardaki klimalar için alınacak tedbirler mühendislik odası tarafından yayınlandı. O kurallara uyarak klimaların temizliğine dikkat etmemiz gerekir. Araç klimalarında ise araçta kaç kişinin bulunduğu, nasıl temizlendiği ve havanın sirkülasyonuna dikkat edilmeli.?

'AVM'LERDE BUNLARA DİKKAT EDİN'

Geçtiğimiz pazartesi günü açılan AVM'lerde dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında da uyarılarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, "AVM'lerin açılmasıyla birlikte ilginç görüntüler ortaya çıktı. İnsanların açık havaya çıkmasını beklediğimiz bu günlerde yaşananlar ilginç oldu. Maske ve sosyal mesafe önlemlerine, hijyen kurallarına AVM'lerde de devam etmek gerekiyor. AVM'ler çok kişi aynı anda girdiği zamanlarda risk barındırır. Sadece alışveriş yapılan mağazalarda değil, asansör, soyunma kabini ve tuvalet gibi ortak kullanım alanları risk taşır. 'Eldiven kullanıyorum bana bulaşmaz' diye düşünmeyin. Koronavirüs tanısı almış hastaların her ne olursa olsun 'hastalığımın üzerinden 10 gün geçti, rahatça dışarı çıkabilirim' dememesi sosyal mesafelerine dikkat etmesi gerekiyor. Kişinin en az 14 gün kendisini izole etmesi gerekiyor. Kış aylarında toplu taşıma araçlarını kullanıp eve geldikten sonra kıyafetlerin değişmesi, ellerin yıkanması, mümkünse duş alınması her zaman öneririz. Bu dönemde ise buna daha çok dikkat edilmeli? diye konuştu.

İSTANBUL Koronadan korunmak için güneşlenirken de önlem alın

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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