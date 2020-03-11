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Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Türkiye, DHA, Güncel

İSTANBUL Korona Virüs için okullarda tedbir alınıyor

Korona Virüs için okullarda tedbir alınıyorOsman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) ? DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüsün (COVID-19), ilk vakasının Türkiye'de görülmesiyle birlikte tedbirler de artırılmaya başlandı.

11.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:46
İSTANBUL Korona Virüs için okullarda tedbir alınıyor

Korona Virüs için okullarda tedbir alınıyor

Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüsün (COVID-19), ilk vakasının Türkiye'de görülmesiyle birlikte tedbirler de artırılmaya başlandı. Kağıthane Belediyesi de bu kapsamda ilçedeki okullara temizlik malzemesi desteği yaptı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılarak etkisini gösteren koronavirüsün ilk vakasının görülmesiyle birlikte tüm ülkede hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla tedbirler alınmaya başlandı. Kağıthane Belediyesi de bu tedbirler kapsamında ilçede ki okullara temizlik malzemesi desteği yaptı. Malzemelerin teslim törene Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane İlçe Eğitim Müdürü Muhammet Çayır ve ilçedeki okulların öğretmenleri katıldı.

BAŞKAN ÖZTEKİN : 'ŞU AN BİR SALGIN YOK, TEDBİR ALMAK ÖNEMLİ'

Alınacak önlemlerle hızlı bir şekilde hastalığın yenileceğini söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 'Biz bu malzeme dağıtım törenini daha önceden planlamıştık. Bugüne isabet olması da tevafuk oldu. Biz her yıl okullarımıza temizlikle ilgili destek oluyorduk. Bu yılda okullarımıza yaklaşık elli ton temizlik ürününü hibe olarak sağlıyoruz. Bunların içinde yüzey temizleyici, kağıt havlu ve kağıt mendil gibi birçok farklı ihtiyacı sağlamış oluyoruz. Biz özellikle hijyenle ilgili okullarımızın destek konusunda her zaman yanındayız. Ben eminim ki ülkemiz, birlik ve beraberliğiyle beraber bu Korona Virüsü de hızlı bir şekilde bertaraf edecektir. Şu an herhangi bir salgın yok. Ama tedbir almak önemlidir. Bugüne kadar tedbir alan Cumhurbaşkanımız'a, Sağlık Bakanlığımız'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah ülkemizde de akış olağan bir şekilde devam edecektir' dedi.

KILIÇ : 'ÇOCUKLARIMIZIN OKULDA BU ŞARTLARDA OLMASINI BİLMEK RAHATLATICI'

Okul Aile Birliği Başkanı Rahime Kılıç, hastalığın görüldüğü günlerde temizlik malzemesi yardımının yapılmasının yerinde bir karar olduğunu söyledi. Çocukların okuldayken ne yaptıklarını bilmediklerini ama bu temizlik malzemeleri sayesinde içlerinin huzurlu olduğunu da belirten Kılıç, 'Temizlik malzemesi dağıtımı yerinde ve doğru bir karar. Ülkemizin şu an ki durumuna baktığımızda çok basit bir şekilde atlatabileceğimizi görüyorum. Başkanımız Mevlüt Öztekin de zaten bu konuda oldukça hassas. Temizlik malzemesi dağıtımını yerinde ve doğru bir yaklaşım olarak görüyorum. Çocuklarımızın büyük bir bölümü zamanını okulda geçiriyor. O zaman içerinde biz onları takip edemiyoruz. Bu temizlik malzemelerinin okullarda olduğunu bilmek veli olarak bizleri de rahatlatacaktır' diye konuştu.

İSTANBUL Korona Virüs için okullarda tedbir alınıyor

Kaynak: DHA

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İSTANBUL Korona Virüs için okullarda tedbir alınıyor

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