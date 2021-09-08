İSTANBUL-KÖPRÜLER DMD HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN AYDINLATILDI
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İSTANBUL-KÖPRÜLER DMD HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN AYDINLATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAFatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Dünya Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için mavi ve kırmızı renklerle aydınlatıldı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Dünya Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için mavi ve kırmızı renklerle aydınlatıldı. İstanbul'un simgelerinden olan Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri akşam saatlerinden itibaren DMD Farkındalık Günü nedeniyle mavi ve kırmızı renklere büründü.

İSTANBUL-KÖPRÜLER DMD HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN AYDINLATILDI
İSTANBUL-KÖPRÜLER DMD HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN AYDINLATILDI
İSTANBUL-KÖPRÜLER DMD HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN AYDINLATILDI
İSTANBUL-KÖPRÜLER DMD HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN AYDINLATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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