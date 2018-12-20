İstanbul Konya Eski Valisinin Eşi ve Kızı Yangında Hayatını Kaybetti

İstanbul Konya Eski Valisinin Eşi ve Kızı Yangında Hayatını Kaybetti

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHAKonya eski Valisi Cemalettin Ertem'in eşi ve kızı sabah saat 06.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Hilmipaşa Sokak'ta bulunan evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetti.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Konya eski Valisi Cemalettin Ertem'in eşi ve kızı sabah saat 06.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Hilmipaşa Sokak'ta bulunan evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetti.

Kaynak: DHA
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