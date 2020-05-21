İSTANBUL, KOCAELİ VE SAKARYA'YA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI METEOROLOJİ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya gök gürültülü yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya gök gürültülü yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: DHA