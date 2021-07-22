İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
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İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik öngörülmeyen bölgede İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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