İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik öngörülmeyen bölgede İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu