İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor
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İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Doğusunda çok bulutlu havanın olacağı bölgede yer alan İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı (lodos) yönlerden, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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