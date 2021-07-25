İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da sağanak bekleniyor
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İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da sağanak bekleniyor

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin doğusunda, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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