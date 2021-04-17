İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da pazar akşamına kadar toz taşınımı bekleniyor

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, bu geceden pazar akşamına kadar sürmesi beklenen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle uyarı yapıldı.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, bu geceden pazar akşamına kadar sürmesi beklenen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle uyarı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı öngörülüyor.

Bu nedenle, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu