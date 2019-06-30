İSTANBUL Klasik Araç Festivali'nde öğrencilerden büyüklere özel oyuncak

Klasik Araç Festivali'nde öğrencilerden büyüklere özel oyuncak

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye'de ikinci kez düzenlenen Klasik Araç Festivali geçtiğimiz günlerde klasik severlere kapılarını açtı. TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen festivalde, ilgi çeken klasikler arasında öğrenciler tarafından tasarlanan oyuncak kutusundaki 94 model motosiklet yer aldı.

Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından düzenlenen '2.Klasik Araç Festivali' gencinden yaşlısına ilgili herkesi klasiklerle buluşturdu. 600'den fazla klasik otomobil, ticari araç ve motosikletin sergilendiği festivalde, İstanbul Rumeli Üniversitesi Klasik Araçlar Hobi ve Restorasyon Kulübü öğrencilerinin büyüklere özel olarak tasarladığı motosiklet de ilgi odağı oldu. En hızlı, en yaşlı, en pahalı, en nadir bulunan araçların da yoğun ilgi gördüğü festival bugün sona erecek.

GERÇEK MOTOSİKLET İLK KEZ OYUNCAK KUTUSUNDA

Üniversitenin Klasik Araçlar Hobi ve Restorasyon Kulübü Danışman Memuru Ali Koç, 25 yaşındaki, 94 Model BMW 1100 GS motosikletin fuarda büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Kulüp ile birlikte klasik araçların restorasyonlarını gerçekleştirmeye 2 yıl önce başladıklarını ifade eden Koç, bu sene bir ilke imza atmaya çalıştıklarını vurgulayarak, 'Oyuncak kadar güzel bir restorasyon gerçekleştirdik. Bunu birebir boyutlarıyla oyuncak kutusunun içinde sergiledik. Çok da büyük bir ilgi görüyor. Türkiye de böyle bir ebatta oyuncak kutusunun içinde gerçek boyutlu, gerçek bir motosiklet ilk kez sergiliyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz' dedi.

İnsanların bir üniversitenin içerisinde Klasik Araçlar Hobi Kulübü'nün olmasına şaşırdığını belirten Koç, 'Araç restore etmemiz, kız ve erkek öğrencilerle birlikte bir şeyler yapıyor olmamız biraz anlaşılmıyor. Ancak biz anlattıktan sonra, beğeniyorlar ve takdir ediyorlar. Desteklemeye de çalışıyorlar. Ustalar ihtiyacımız olan malzemede aramamızı, bilgi eksiğimiz varsa tamamlamamızı istiyorlar. Bizim de beklemediğimiz derecede ilgi ve alaka var' diye konuştu.

ARACIN KONDİSYONU MALİYETİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Klasik otomobillerin maliyetlerininim kondisyonlarıyla doğrudan ilişkili olduğunu dile getiren Koç, 'Klasik otomobilin maliyeti kondisyonuyla çok alakalıdır. Kondisyonla beraber aracın nadirliğiyle de bağlantısı var. Çok uçuk rakamlara kadar çıkabilir. Biz biraz daha ekonomik baremde kalıyoruz. Olabildiğince az bütçeyle yapmaya çalışıyoruz. Böyle yaparken kötü bir işçilik de yapmamaya da özen gösteriyoruz. İşçiliği de kendimiz yaptığımız için rakamlarımız sanayide oluşacak rakamların yarısından aşağıda' ifadelerini kullandı.

HER ARACA FARKLI KONSEPT

Restore ettikleri araçlarla rallilere de katıldıklarını belirten kulüp başkanı İdil Güneysu, yarışlarda hiçbir aracın kendilerini yolda bırakmadığını dile getirdi.

Kulübün elinde değişime uğrayan her aracın farklı bir konseptle ortaya çıktığını söyleyen Güneysu, 'İşe gözümüze hoş geleni yapmakla başladık. Zamanla da araçları sevdiğimiz şeylerle birleştirmeye başladık. Garaj ekibi olarak Star Wars'u çok seviyoruz. Bu aracı Darth Vader'a ithafen yaptık. İsmi Dark Lord oldu. Aracın baştan aşağı simsiyah olacağı en başından belliydi. Farklı aksesuarlar ekledik. Herkes 'ne yapabiliriz" diye düşündü. Üzerine yapılacak birkaç işlem daha var? dedi.

Güneysu, çalışmalara yeni hikayesi olan araçlarla devam edeceklerini belirtti.

(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA