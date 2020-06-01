İstanbul kısıtlaması kalktı yolculara yetişemiyorlar
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İstanbul kısıtlaması kalktı yolculara yetişemiyorlar

Türkiye geneli seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla Tekirdağ-İstanbul arası yolcu gönderen Tekirdağ'daki otogarlarda hareketlilik yaşanıyor.

İstanbul kısıtlaması kalktı yolculara yetişemiyorlar
01.06.2020 13:20 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:23

Türkiye geneli seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla Tekirdağ-İstanbul arası yolcu gönderen Tekirdağ'daki otogarlarda hareketlilik yaşanıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne yolcu taşımacılığı yapan otogarlarda hareketlilik arttı. Aylardır İstanbul'da süren kısıtlamanın kalmasıyla Tekirdağ'dan İstanbul'a gitmek isteyen vatandaşlar otogarlara akın etti.

"Sabahtan beri arabalarımız dolu gidiyor"

Otobüs muavini Müjdat Topçu yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle İstanbul açıldı. İşlerimiz başladı. Yoğunlukta başladı. Sabahtan beri arabalarımız dolu gidiyor. 2 artı 1'lerde 18 kişi 2 artılarda 23 kişi alıyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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