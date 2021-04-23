İstanbul, kısıtlama nedeniyle güne sakin başladı
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İstanbul, kısıtlama nedeniyle güne sakin başladı

İstanbul, kısıtlama nedeniyle güne sakin başladı
Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesine göre, dün saat 19.00'da başlayıp 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da sessizlik hakim.

Anadolu ile Avrupa yakasında her gün sabah saatlerinde yoğunluk oluşan ana arterlerde trafiğin akıcı olduğu görüldü. Otobüs ve metrobüs duraklarında ise az sayıda vatandaşın beklediği gözlendi.

Kartal ve Maltepe sahilleri sessizliğe bürünürken, sahil şeridindeki parklar, oyun ve spor alanları da boş kaldı. Öte yandan D-100 Karayolu Anadolu Yakası istikametinde de trafik yoğunluğu yaşanmadı.

Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta da sokaklarda sessizlik hakim. Polis ekiplerinin, kentin farklı noktalarında Kovid-19 salgınına yönelik gerçekleştirdiği denetimler ise aralıksız devam ediyor.

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre saat 10.15'te kentteki trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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