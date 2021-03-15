İstanbul kırmızı oldu mu? İstanbul turunu mu, kırmızı mı?
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İstanbul kırmızı oldu mu? İstanbul turunu mu, kırmızı mı?

15.03.2021 19:42 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:47
İstanbul kırmızı oldu mu? İstanbul turunu mu, kırmızı mı?

Koronavirüs vaka sayılarının artması sonrası illere göre risk durumları merak edilmeye başlandı. En çok da İstanbul'un renginin durumu merak edildi Peki, İstanbul rengi ne? İstanbul kırmızı oldu mu?

Sağlık Bakanlığı illerin risk durumuna göre renk kategorileri yaprak renklerle göre kısıtlama tedbirleri uyguluyor. Şuanda turuncu renkte olan İstanbul'un hangi renk olacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul kırmızı oldu mu? İstanbul rengi ne?

İSTANBUL KIRMIZI OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sıralarda açıklama yapıyor. Açıklama sonrası İstanbul'un güncel risk durumu netleşecek. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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