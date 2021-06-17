Kılıçdaroğlu'ndan Kağıthane'de boğularak ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'ndan Kağıthane'de boğularak ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan Kağıthane'de boğularak ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kağıthane'de inşaat sahasında biriken suya düşerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mithat Evlice'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kağıthane'de inşaat sahasında biriken suya düşerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mithat Evlice'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kağıthane'de 5 Haziran'da inşaat alanındaki gölete giren 10 yaşındaki Mithat Evlice boğularak hayatını kaybetmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Mithat Evlice'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

 


Kılıçdaroğlu'ndan Kağıthane'de boğularak ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan Kağıthane'de boğularak ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Bülent Turan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Diego Aytaç Kara Ozan Tufan Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kılıçdaroğlu'ndan Kağıthane'de boğularak ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 15:39:04. #1.15#

title