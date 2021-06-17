Kılıçdaroğlu'ndan Kağıthane'de boğularak ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kağıthane'de inşaat sahasında biriken suya düşerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mithat Evlice'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kağıthane'de inşaat sahasında biriken suya düşerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mithat Evlice'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kağıthane'de 5 Haziran'da inşaat alanındaki gölete giren 10 yaşındaki Mithat Evlice boğularak hayatını kaybetmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Mithat Evlice'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı