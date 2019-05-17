İstanbul-Kılıçdaroğlu Bakırköy'de İftar Programına Katıldı

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy'de iftar programı ve Bandırma Vapuru'nun Samsun'a yola çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen 'Uğurlar Olsun Bandırma, 100 Yılın Hikayesi"programına katıldı. Programlarda Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. Program sonunda Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu beraber sahneye çıktı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Tam 100 yıl önce farklı bir Türkiye vardı. 16 Mayıs 1919'da bu ülkenin kurtuluşu için ve emperyalizme karşı İstanbul'dan Samsun'a yola çıktılar. Onların ruhu şad olsun. Saygıyla anıyoruz. Güzel şeyler yapmış atalarımız. Biz onlara layık olmak için güzel şeyler yapacağız. İstanbul'da da yapacağız." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Ekrem İmamoğlu da bir konuşma yaptı. İmamoğlu, "16 Mayıs'ta Samsun'a giden Bandırma vapurunda Mustafa Kemal Atatürk'e eşlik eden gençlik vardı. 'Tam bağımsız Türkiye' diyen bir ruh vardı. Özgürlük ateşi vardı. Aynı inançta yol yürüyoruz. O günün koşullarında çok kötü durumda olan Anadolu'yu ayağa kaldıran Mustafa Kemal Atatürk ve 19 Mayıs'ın 100.yılında biz de İstanbul'u ayağa kaldıracağız." diye konuştu.

Kaynak: DHA