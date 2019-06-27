İstanbul Kids Fashion Fuarı Uluslararası Ziyaretçi Akınına Uğradı

26-29 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyarete açılan fuar, uluslararası ziyaretçi akınına uğradı.

İstanbul Kids Fashion Fuar Direktörü Hatice Dinçer, bir önceki yıla göre ziyaretçi rakamında yüzde 35 artış sağlandığını, en yüksek sayıda ziyaretçi gelen ilk 5 ülkenin Rusya, Ukrayna, Cezayir, Filistin ve Yunanistan olduğunu açıkladı. Dinçer, 4 günde 80 ülkeden 5 binin üzerinde ziyaretçi katılımı beklendiğini ifade etti. 0-16 yaş arası grubu 2019&2020 sonbahar-kış sezonuna yönelik bebek çocuk giyim, abiye, pijama, iç çamaşırı, çorap, aksesuar, ev tekstili, mobilya gibi tüm alt sektörlerden geniş yelpazede ürünlerin sergilendiği fuarda ayrıca, Rusya, Ukrayna, Moldova, Belarus, Kırgızistan, Gürcistan, Lübnan, BAE, Kuveyt, Cezayir, Ürdün, Suudi Arabistan ve Yunanistan'tan 41 kişilik Alım Heyeti katılımcı firmalarla görüşmeler gerçekleştirdi.

İstanbul Kids Fashion, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) alanlarını Tasarım Merkezi olarak tek çatı altında birleştiren Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin 3D, keçe aksesuar, batik boyama gibi workshop atölyelerine ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler, aynı alanda duvar ve masalarda yer alan henüz renklendirilmemiş çocuk koleksiyonlarını kumaş boyalarıyla renklendirebiliyorlar. Bebek ve çocuk giyiminde geçmişten günümüze yaşanan değişimleri gözler önüne seren Tarihte Çocuk Modası Fotoğraf Sergisi ve firmaların en trend ürünlerini sergiledikleri Trend Alanı ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Kaynak: Bültenler