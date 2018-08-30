İstanbul Kemalreis Fırkateyni Ziyarete Açıldı

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK'İdris TİFTİKÇİ'Şengüler YEŞİL, İSTANBUL DHA

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Kemalreis Fırkateyni İstanbul'da şehit aile ve yakınları ile vatandaşların ziyaretine açıldı.

Gölcük'ten gelerek Sarayburnu iskelesine demirleyen TCG Kemalreis Fırkateyni sabah 10.00'da vatandaşların ziyaretine açıldı. Fırkateynde bulunan görevli askerlerce karşılanan vatandaşlar, daha sonra gemi içinde gezdirildi. Gezi sırasında vatandaşlara, gemiyle ilgili bilgilendirme yapıldı.Fırkateynie çocuğu ile gelen bir aile, 'Türkiye'nin mücadeleci yanını yansıtan Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bu önemli günleri çocuklarımıza da göstermek, öğretmek lazım. Bu özel günleri tatil olarak değil de daha çok tarihi öğrenmesi açısından biz de buraya geldik. Subaylarımıza da teşekkür ediyorum. Gayet güzel şekilde aydınlattılar" şeklinde konuştu

Öğle saatlerinde fırkateyne şehit aile ve yakınları geldi. Gemi mürettebatı ile öğle yemeğinde biraraya gelen şehit aile ve yakınları daha sonra görevli personel tarafından gemide gezdirildi. Gezi sonunda DHA'ya konuşan şehit annesi Fatma Önel, 'Valla iyi ki varmış bu zaferimiz. Ben şehit annesiyim. Subayları görünce hemen oğlum geliyor aklıma. Benim oğlum da denizciydi. Gurur duyuyorum, onur duyuyorum fakat acımız da büyük. Onu bir kez daha yaşıyorum. İlk önce görmek istemiyordum bu beyaz elbiseleri. Sonra da görmeden yapamaz oldum, böyle bir psikolojideyiz. Onlarla yaşıyoruz, onlarla varız" dedi.

Bir şehit babası da, 'Memnun olduk bizi hatırladılar, her zaman istiyoruz bizi böyle hatırlamalarını. Şehit babasıyım ben. Bahriyeli askerdim zaten bana yabancı değil. Bayram biraz buruk geçiyor ama Allah bugünlerimizi aratmasın" ifadelerini kullandı.