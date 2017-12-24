- İstanbul kedileri Rus sinemalarında



MOSKOVA - İstanbul'daki kedileri konu alan belgesel filmi, Moskova'daki sinemalarda gösterime girdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da ve birçok şehirlerinde sinemalara giren "Kedi" adlı İstanbul kedilerini konu alan belgesel film, Ruslar tarafından büyük ilgi görüyor. Rus sinema yazarları, filmin en çok izlenildiğini duyururken, filmin "The Legend of Kolovrat" adlı filme de meydan okuduğunu savundu.

Ceyla Torun'un yönetmenliğini üstlendiği film Moskova'nın yanı sıra diğer kentlerde de izleyici ile buluşuyor. Filmi izleyen Anna Laxanova, filmi çok beğendiğini ifade ederek, "Kedileri çok sevdiğim için bugün buraya gelip arkadaşlarımla filmi izledim. Bir defasında İstanbul'da bulunmuştum. Tam hatırlamıyorum ama kedileri görmüştüm orada. Ama bu kadarını bilmiyordum" dedi.

Mariya Bogeysa adlı izleyici kendisinin bu film sayesinde İstanbul ve kediler hakkında daha çok şey öğrendiğini dile getirdi.

2016 yapımı olan filmin bilet fiyatı sabah seansı için 3.34 dolar, akşam seansı için ise 6.68 dolardan başlıyor. Film, 30 Kasım'da Rusya'da vizyona girmişti.