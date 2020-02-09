İstanbul kartı'na yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı
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İstanbul kartı'na yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı

Marmaray'da İstanbul Kartı'na para yükleme isteyen kadın, makineye koymak istediği parasını kargaya kaptırdı.

09.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:30
İstanbul kartı'na yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı

'da Kartı'na para yükleme isteyen kadın, makineye koymak istediği parasını kargaya kaptırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Marmaray'da dün kadın bir yolcu İstanbul Kartı'na para yüklemek istedi. O sırada bir karga, önce kadının arkasından yaklaştı daha sonra da kadının pardösüsünden çekmeye başladı. Korkan kadın geriye doğru adım atınca karga, para yükleme makinesinde bulunan parayı alarak uçmaya başladı. Olayın şokuyla Kuş paramı aldı diye bağıran kadın, Marmaray'da karganın peşinden gitti. Marmaray durağının içinde ağzında parayla çeşitli yerlerde duran karga bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İstanbul kartı'na yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı
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