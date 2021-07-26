Kartal'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şeride geçti:  1 yaralı
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Kartal'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şeride geçti:  1 yaralı

Kartal'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şeride geçti:  1 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'DA trafik ışıklarında duracağı sırada ani fren yapan sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

KARTAL'DA trafik ışıklarında duracağı sırada ani fren yapan sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Takta atan otomobilin sürücüsü kazada yaralanırken, sürücüye çevredekiler yardım etti.

Kaza, Uğur Mumcu Mahallesi, Şehit Aydın Çelik Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında oldu. İdil Naz Çelebi yönetimindeki 34 UG 4004 plakalı otomobil, trafik ışıklarında durmak için ani fren nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve ardından ters döndü. Kazada hafif yaralanan sürücü Çelebi ise otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kaldırımda yere yatırılan yaralı kadın ile ilgilenen çevredekiler, yaralı sürücüyü yalnız bırakmadı. Yaralı, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayı anlatan Fatih Çalışkan, "Burada sık sık kaza yaşanıyor. Buraya bir çözüm bulunması gerekiyor"dedi.


- İstanbul
Kartal'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şeride geçti:  1 yaralı
Kartal'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şeride geçti:  1 yaralı
Kartal'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şeride geçti:  1 yaralı
Kartal'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şeride geçti:  1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Kartal'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şeride geçti:  1 yaralı - Haberler
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