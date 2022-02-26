İSTANBUL-KARTAL'DA EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDE KAVGA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-KARTAL'DA EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDE KAVGA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KARTAL'da eğlece mekanının önünde eski ortaklar arasında kavga çıktı.

İSTANBUL (DHA) - KARTAL'da eğlece mekanının önünde eski ortaklar arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında gerçekleşti. İddiaya göre eğlence mekanının eski ortağı, mekana gelerek intikam almak istediğini söyledi. Mekan sahibi ise eski ortağını dışarıya çıkardı. Tartışma bir süre karşılıklı tehditlerle devam etti. Bir ara işyerine giren mekan sahibinin arkasından, "Silahını göster" şeklinde seslenen kişi, mekandan çıkan eski ortağının yumruklu saldırısına uğradı. Bu arada olayı görüntüleyen bir kişi de aynı şekilde yumrukların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, eğlence mekanının sahibi ve eski ortağının gözaltına alındığı öğrenildi.

İSTANBUL-KARTAL'DA EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDE KAVGA

İSTANBUL-KARTAL'DA EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDE KAVGA

İSTANBUL-KARTAL'DA EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDE KAVGA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İstanbul, kavga, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title