İstanbul - Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Alanının Güvenlik Nedeniyle Boşaltılma Anları

Haber: Ali Kerem BENGİ -Kamera: Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binanın enkaz alanındaki çalışmalar devam ederken, güvenlik riski nedeniyle alan kısa bir süre alan boşlatıldı. Ekipler, basın mensupları ve çevredeki vatandaşlar güvenli alana alındı. Bölgede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da bir süre inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu, çalışmların yeniden başladığı söyledi.

Kaynak: DHA