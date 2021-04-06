İstanbul Kartal'da bir avukatlık bürosunda miras davasında uzlaşma amacıyla bir araya geldiği akrabalarından 3'ünü öldüren, 2'sini de yaralayan Ahmet...
İstanbul Kartal'da bir avukatlık bürosunda miras davasında uzlaşma amacıyla bir araya geldiği akrabalarından 3'ünü öldüren, 2'sini de yaralayan Ahmet Salih B. (62) Yalova'da jandarma ekiplerince yakalandı.
İstanbul Kartal'da bir avukatlık bürosunda miras davasında uzlaşma amacıyla bir araya geldiği akrabalarından 3'ünü öldüren, 2'sini de yaralayan Ahmet Salih B. (62) Yalova'da jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlının Armutlu ilçesinde bir mahallenin muhtarı olduğu öğrenildi. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı