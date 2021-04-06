İstanbul Kartal'da bir avukatlık bürosunda miras davasında uzlaşma amacıyla bir araya geldiği akrabalarından 3'ünü öldüren, 2'sini de yaralayan Ahmet...

İstanbul Kartal'da bir avukatlık bürosunda miras davasında uzlaşma amacıyla bir araya geldiği akrabalarından 3'ünü öldüren, 2'sini de yaralayan Ahmet Salih B. (62) Yalova'da jandarma ekiplerince yakalandı.