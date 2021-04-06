İstanbul Kartal'da bir avukatlık bürosunda miras davasında uzlaşma amacıyla bir araya geldiği akrabalarından 3'ünü öldüren, 2'sini de yaralayan Ahmet...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Kartal'da bir avukatlık bürosunda miras davasında uzlaşma amacıyla bir araya geldiği akrabalarından 3'ünü öldüren, 2'sini de yaralayan Ahmet...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul Kartal'da bir avukatlık bürosunda miras davasında uzlaşma amacıyla bir araya geldiği akrabalarından 3'ünü öldüren, 2'sini de yaralayan Ahmet...

İstanbul Kartal'da bir avukatlık bürosunda miras davasında uzlaşma amacıyla bir araya geldiği akrabalarından 3'ünü öldüren, 2'sini de yaralayan Ahmet Salih B. (62) Yalova'da jandarma ekiplerince yakalandı.

İstanbul Kartal'da bir avukatlık bürosunda miras davasında uzlaşma amacıyla bir araya geldiği akrabalarından 3'ünü öldüren, 2'sini de yaralayan Ahmet Salih B. (62) Yalova'da jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlının Armutlu ilçesinde bir mahallenin muhtarı olduğu öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ahmet Kural Dilan Çıtak Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Caner Erkin Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul Kartal'da bir avukatlık bürosunda miras davasında uzlaşma amacıyla bir araya geldiği akrabalarından 3'ünü öldüren, 2'sini de yaralayan Ahmet... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:42:40. #1.15#
title