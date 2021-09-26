İSTANBUL-KARTAL'DA AYNI YERDE 3 FARKLI KAZA: 2 YARALI - Haberler
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İSTANBUL-KARTAL'DA AYNI YERDE 3 FARKLI KAZA: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kaza sebebiyle oluşan trafiği fark edemeyen TIR sürücüsü bir servis minibüsü ve bariyerlere çarptı.

ANKARA (DHA) - Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kaza sebebiyle oluşan trafiği fark edemeyen TIR sürücüsü bir servis minibüsü ve bariyerlere çarptı. Ardından aynı noktada başka bir kaza daha meydana geldi. İki kişi yaralandı.

Kaza saat 02.30 sıralarında D-100 Karayolu Kartal mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üç otomobilin karıştığı hasarlı kaza sebebiyle oluşan trafik yoğunluğunu fark edemeyen TIR sürücüsü önce önündeki servis minibüsüne ardından bariyerlere çarptı. Meydana gelen iki kazada da yaralanan olmazken bir anda durma noktasına gelen trafiği fark edemeyen ve aşırı süratli olduğu iddia edilen34 DTD 705 plakalı otomobil sürücüsü önünde duran TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Artarda meydana gelen üç kaza sebebiyle D-100 Karayolu Kartal mevkii Ankara istikameti trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İSTANBUL-KARTAL'DA AYNI YERDE 3 FARKLI KAZA: 2 YARALI

İSTANBUL-KARTAL'DA AYNI YERDE 3 FARKLI KAZA: 2 YARALI

İSTANBUL-KARTAL'DA AYNI YERDE 3 FARKLI KAZA: 2 YARALI

İSTANBUL-KARTAL'DA AYNI YERDE 3 FARKLI KAZA: 2 YARALI
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