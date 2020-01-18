İstanbul-kartal'da 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu
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İstanbul-kartal'da 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu

KARTAL'da kendisinden dün akşamdan beri haber alınamayan 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu.

18.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 18.01.2020 10:20
İstanbul-kartal'da 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu

'da kendisinden dün akşamdan beri alınamayan 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu.

Kartal'da dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan Cennet Mirzanlı (75) için yakınları kayıp ilanı verdi. Yakınları da kadını aramaya başladı. saatlerinde sahilde yürüyüş yapanlar deniz üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durum sağlık ve ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Deniz Polisi denizdeki kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Polisin incelemesinde ise hayatını kaybeden kişinin kayıp Cennet Mirzanlı olduğu belirlendi. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İstanbul-kartal'da 75 yaşındaki kadının cesedi denizde bulundu
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