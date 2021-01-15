İstanbul Kart'a 'HES Şartı' Kaçak Göçmenleri Tedirgin Ediyor
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İstanbul Kart'a 'HES Şartı' Kaçak Göçmenleri Tedirgin Ediyor

15.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:49

İBB'nin 15 Ocak'tan itibaren İstanbul Kart kullanımında HES kodu yüklemeyi zorunlu hale getirmesi özellikle kentte sayıları yüzbinleri bulan çoğu Afganistan uyruklu göçmeni kaygılandırıyor.

İBB'nin 15 Ocak'tan itibaren İstanbul Kart kullanımında HES kodu yüklemeyi zorunlu hale getirmesi özellikle kentte sayıları yüzbinleri bulan çoğu Afganistan uyruklu göçmeni kaygılandırıyor

İstanbul Kart'a 'HES Şartı' Kaçak Göçmenleri Tedirgin Ediyor

Kaynak: DailyMotion.com

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