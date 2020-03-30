İstanbul karayolundaki güvenlik noktasında korona virüs önlemleri araç kuyruğu oluşturdu
İstanbul karayolundaki güvenlik noktasında korona virüs önlemleri araç kuyruğu oluşturdu.
30.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:16
İstanbul karayolundaki güvenlik noktasında korona virüs önlemleri araç kuyruğu oluşturdu
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Kaynak: DHA