: İstanbul-karaköy'deki kadınlara saldırı davası son savunmanın alınması için ertelendi

07.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:15

KARAKÖY'de 19 yaşındaki iki başörtülü kadından birine saldırdığı, ayrıca her ikisine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Semahat Yolcu, cezaevinde tedavi altında bulunduğu gerekçesiyle bugünkü duruşmaya getirilmedi. Duruşma, sanığın son savunmasının alınması için ertelendi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Semahat Yolcu katılmadı. Müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce ise duruşmada hazır bulundu. Müştekileri çok sayıda avukat temsil etti.

MÜŞTEKİLER SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİLER

Hakim, tutuklu sanık Semahat Yolcu'nun Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunduğunu belirterek sanığın adli serviste tedavi altında bulunduğundan hazır edilemediğinin bildirildiğini tutanağa geçirdi. Müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce, sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini belirttiler. Aile Bakanlığı avukatı da tanık beyanlarıyla olayın ortada olduğunu ifade ederek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatı ise müvekkiliyle görüşemediğini söyleyerek savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Sanık Semahat Yolcu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, son savunmasını yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Karaköy'de yürümekte olan müştekilerden Feyza Yerlikaya'ya sol omuz kısmına vurduğu, arkadaşı Gamze İnce'ye de küfür ve hakarette bulunduğu iddiasıyla sanık Semahat Yolcu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Hakaret", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: DHA

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