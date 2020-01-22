: İstanbul kar yağışını tetikte bekliyor

22.01.2020 03:59 | Son Güncelleme: 22.01.2020 04:03

İstanbul'da günlerdir yağması beklenen kar yağışı için karla mücadele araçları tetikte bekliyor.

Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri günlerdir yağması beklenen kar için hazır bekliyor. Kar küreme ve tuzlama araçları ana arterlerde, çok kullanılan bağlantı yollarında ve metrobüs güzergahında hazır bekliyor. Olası kar yağışı sırasında yolların kapanmaması ve vatandaşların sıkıntı yaşamaması için nöbetlerine devam ediyor.

Günde 12 saat kar nöbeti tutan Karayolları personeli Rıfat Coşkun, "Görevimiz neyse onu yapmak zorundayız, milletimizi mağdur etmemek adına kar yağdığı zaman millet trafikte beklemesin diye müdahale etmek için hazır bekliyoruz. Ani bir buzlanma veya kar yağışında tuzlamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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