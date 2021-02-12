İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? Kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek?

İstanbul'da etkisini gösteremeye başlayan kar yağışı vatandaşların kar yağışı hakkında detayları merak etmesine neden oldu. Peki, kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden duyurusunu yaptığı soğuk hava Megakent İstanbul'da etkili olmaya başladı. Peki, etkilisi şekilde İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? Kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek?

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olması beklenen son yılların en şiddetli soğukları için günler öncesinden tahminde bulunmuştu. Yapılan tahminlerin ardından İstanbul'da 10 gündür etkili olan bahar havası bugün yerini soğuk havaya ve sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 20 derece birden düştü. Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren ise kar yağışı etkisini arttıracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden duyurusunu yaptığı soğuk hava Megakent İstanbul'da etkili olmaya başladı. Soğuyan hava ile birlikte İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji orta vadeli tahmin haritasında kar yağışının 5 gün etkili olacağını duyurdu.

KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kar yağışının İstanbul'da Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerine kadar etkili olması bekleniyor. Uzmanların tahminlerine göre etkili olacak olan kar yağışı son yılların en ağır kış şartları arasında yer alacak.

İstanbul'da önümüzdeki 7 gün boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle açıklandı:

"Bugün parçalı bulutlu en düşük 2 en yüksek 4 derece

Cumartesi bulutlu en düşük eksi 2 en yüksek 4 derece

Pazar kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 0 derece

Pazartesi kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 2 derece

Salı kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece

Çarşamba kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece

Perşembe kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 1 derece"