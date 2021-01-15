İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İstanbul'da kar tutacak mı?
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İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İstanbul'da kar tutacak mı?

15.01.2021 10:28 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:34
İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İstanbul'da kar tutacak mı?

Uzun süredir beklenen kar yağışı bu sabah itibariyle yağmaya başaltı. İstanbulluların uzun süredir beklediği kar yağışının gelmesi sonrası İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar devam edecek ve İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek gibi soruların yanıtları merak edildi.

Meteoroloji genel müdürlüğünün uyarısının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Kentin birçok noktası beyaza büründü. Kentin yüksek bölgeleri kar altında kaldı. Peki, İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar devam edecek?

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Avrupa Yakası'nda; Sarıyer'in yüksek kesimleri ve Arnavutköy'de adeta lapa lapa kar yağdı. Anadolu Yakası'nda da başta Çamlıca Tepesi olmak üzere yüksek noktalarda kar yağışı görüldü. Öte yandan Meteoroloji'nin sitesinde yer alan tahminlere göre kar yağışı pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edecek.

İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar devam edecek?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar devam edecek?

Tekirdağ, İstanbul çevreleri ile bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar devam edecek?

Kar yağışının sabah Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli, sıcaklıklarının da bölgede mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında olması öngörülüyor.

İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar devam edecek?

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, sabah saatlerinde kuzey ve batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgede, kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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