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İstanbul kar altında araçlar yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul kar altında araçlar yolda kaldı

İstanbul'da etkili olan kar yağışının etkisiyle ortalık kapla kaplandı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışının etkisiyle ortalık kapla kaplandı. Küçükçekmece E5'te sürücüler yolda kaldı.

İstanbul'da dün aralıklarla etkili olan kar yağışı, yeni günde etkisini iyice arttırdı. Gece saatlerinden itibaren iyice bastıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü. Beylikdüzü'nde sabah işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yığınıyla karşılaştı.

Küçükçekmece E5'te ise sürücüler yolda kaldı. Belediyeye tepki gösteren bir sürücü, "Geçen sefer de başımıza geldi. Ama bugün de aynı görüntüler yaşanıyor" dedi.

Başka bir sürücü de uyarıların yapıldığını ancak yine yollarda kaldıklarını söyledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Küçükçekmece, İstanbul, kar, Yerel, Haberler

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