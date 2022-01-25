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İstanbul kar altında

İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam - Haberler | Güncel

İstanbul kar altında İstanbul'da kartpostallık kar görüntüsü drone ile görüntülendi İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası Anadolu yakasında kartpostallık görüntüler oluştu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul kar altında

İstanbul'da kartpostallık kar görüntüsü drone ile görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası Anadolu yakasında kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı ile birlikte Anadolu Yakasında oluşan kartpostallık görüntüler havadan drone ile görüntülendi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı, Anadolu Yakasında da etkili oldu. Orman, deniz ve Adalar çevresinde beyaz manzaralar ortaya çıktı. Beyaza bürüne Anadolu Yakası kartpostallık görüntülere sahne oldu. İzleyenleri hayran bırakan İstanbul'un eşsiz şehir manzarası drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul kar altında

İstanbul kar altında

İstanbul kar altında

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İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Drone, kar, Güncel, Haber

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