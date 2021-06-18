İSTANBUL-KALP KRİZİ ZANNEDİP ACİLE GİDİYORLAR; VAKALAR PANDEMİYLE BİRLİKTE ARTTI
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İSTANBUL-KALP KRİZİ ZANNEDİP ACİLE GİDİYORLAR; VAKALAR PANDEMİYLE BİRLİKTE ARTTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs tedavisi devam eden bazı hastaların kalp krizi semptomlarıyla acile başvurduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Ermiş, bu kişilerde kırık kalp sendromu gördüklerini söyledi.

Koronavirüs tedavisi devam eden bazı hastaların kalp krizi semptomlarıyla acile başvurduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Ermiş, bu kişilerde kırık kalp sendromu gördüklerini söyledi.

Göğüste sol kola doğru yayılan ağrı, terleme, boyun ve sırt ağrısı sonrası kalp krizi şüphesi ile hastaneye başvuran hasta sayısında son dönemde bir artış olduğunu belirten İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Ermiş, kırık kalp sendromuna dikkat çekti. Hastalığın belirtilerinin kalp kriziyle karıştırıldığını anlatan Doç. Dr. Emrah Ermiş, 'Kalplerin mecazi olarak kırıldığı doğru ancak bilimsel olarak da kırılıyor. Kırık kalp sendromunda kişi tıpkı kalp krizi geçiriyormuş gibi hisseder ve bu şikayetlerle bize başvurur. Tipik bir göğüs ağrısı, sol kola yayılan bir ağrı, terleme, boyun ve sırt ağrısı kişiye eşlik eder. Tansiyon düşüklüğü ve bulantı şikayetleri de görülebilir, yani bir kalp krizi gibi başvururlar. Anjiyografide gördüğümüz ise hastaların damarlarının normal, koroner arterlerin açık olması durumudur' dedi.

'KALBİN BİR BÖLÜMÜ BALONLAŞIYOR İYİ KASILMIYOR'

Bazı hastaların ritim problemleri yaşadığını anlatan Doç. Dr. Emrah Ermiş, 'Bu hastaların yoğun bakımda takip edilmesi gerekir. Çünkü ciddi anlamda kalp performansları düşer. Kalp yetmezliği tedavisi vermek zorunda kaldığımız hastalar oluyor. Kalp ultrasonunda kalbin bir bölümünün balonlaştığını, iyi kasılmadığını görüyoruz. Aynı görüntüyü damarları görüntüledikten sonra kalbin içerisine kontrast boyar madde verdiğimiz zaman da görüyoruz ve buna 'apikal balonlaşma sendromu' da deniyor. Kalbin uç kısmının balonlaşması olarak karşımıza çıkıyor. Kalbin bir bölümünün halka şeklinde kasılmayıp balonlaşması durumu yaşanıyor? diye konuştu.

EN ÖNEMLİ NEDENİ STRES

Kırık kalp sendromunda hastaların çok ağır stres yaşadığını anlatan Doç. Dr. Ermiş, 'Yaşanan durumu muhakkak sorgulamamız gerekiyor. Hastaların çoğunda ani ölüm, aile içi şiddete maruz kalma, kişinin başa çıkamayacağı bir hastalık tanısı alması hikayesi oluyor. Son dönemde popüler olmasının nedeni, literatürde koronavirüsle ilişkili bildirilmiş vakaların olması. Koronavirüs tedavisi esnasında bu hastalar kardiyolog görsün diye bize danışırlar, çünkü EKG'leri değişir. Enfeksiyon seyri esnasında birtakım salınan sitokinler kalbi deprese ediyor, performansını düşürüyor. Böyle bildirilen vakalar var. Bu konuda yeni yayınlar da geliyor' ifadelerini kullandı.

'SİTOKİNLER KALBİN FONKSİYONLARINI BOZAR'

Koronavirüs sırasında salınan sitokinlerin kalbin fonksiyonlarını bozduğunu belirten Doç. Dr. Ermiş, 'Kalbin enzim değerleri yükselir ve ciddi kardiyak performans düşüklüğü bulguları ortaya çıkar. Bu durumda biz kalp krizi ve kırık kalp sendromu ayrımı yapamadığımızdan bu hastaları anjiyoya alırız. Burada damarların normal olduğunu görüyoruz. Koronavirüs sırasında salınan sitokinler kalbin fonksiyonlarını bozar. Bunun yanında kadınlarda menopoz döneminde görülür. Kalbi koruyan östrojen hormonunun çekilmesiyle daha fazla rastlarız' dedi.

Hastaların erken saatlerde yoğun bakımda takip edilmesi gerektiğini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Ermiş, 'Çünkü hastada aritmiler gelişebilir. Hastanın yoğun bakımda takip edilmesi gerekir. Normalde yüzde 60 olması gereken kalbin performansı yüzde 30'lara kadar düşebilir ve kalp yetmezliği tedavisinin nedeni de budur' diye konuştu.

İSTANBUL-KALP KRİZİ ZANNEDİP ACİLE GİDİYORLAR; VAKALAR PANDEMİYLE BİRLİKTE ARTTI
İSTANBUL-KALP KRİZİ ZANNEDİP ACİLE GİDİYORLAR; VAKALAR PANDEMİYLE BİRLİKTE ARTTI
İSTANBUL-KALP KRİZİ ZANNEDİP ACİLE GİDİYORLAR; VAKALAR PANDEMİYLE BİRLİKTE ARTTI
İSTANBUL-KALP KRİZİ ZANNEDİP ACİLE GİDİYORLAR; VAKALAR PANDEMİYLE BİRLİKTE ARTTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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