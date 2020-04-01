İstanbul Kalkınma Ajansından koronavirüs projelerine 51 milyon lira destek Koronavirüs etkilerinin azaltılmasına yönelik "acil çözüm sunan" projeleri desteklemek için İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 51 milyon lira kaynak tahsis edildi.

Koronavirüs etkilerinin azaltılmasına yönelik "acil çözüm sunan" projeleri desteklemek için İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 51 milyon lira kaynak tahsis edildi Kaynak: Dunya.com