İstanbul Kalkınma Ajansı eylül ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu, İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında toplandı.
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu, İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında toplandı.
Odakule'deki İstanbul Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen eylül ayı toplantısına, İSTKA yönetim kurulu üyelerinden İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut ve İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün katıldı.
İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, yönetim kurulu üyelerine, ajansın mevcut çalışmaları hakkında sunum yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara