İstanbul Kalkınma Ajansı, destek verdiği projelerini SAHA EXPO'da tanıtıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlayacak, destek verdiği projelerini tanıtıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren İSTKA'nın standında, ileri mühendislik malzemelerinden siber güvenliğe, yapay zeka ve otonom araç girişiminden eklemeli imalat teknolojilerine kadar ürünler ve projeler sergileniyor.

İSTKA desteği ile kurulan ArelPOTKAM Ortak Kullanıma Yönelik İleri Mühendislik Malzemeleri Geliştirme ve Hızlı Prototipleme Merkezi, imalat sektörü ve sağlık alanı başta olmak üzere birçok üründe ham madde ve ara ürün olarak kullanılan polimerler ve kompozit malzemelerden ürettiği ürünleri İSTKA standında tanıtıyor. Ayrıca, Yara Örtücü Bant, Yapay Damar, Ağızda Eriyebilen Nanoteknolojik Filmler, Gıda Ambalajı Biyoseramik Tozu gibi ürünler de fuarda ilgi görüyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde İSTKA desteğiyle kurulan Eklemeli İmalat Eğitim ve Araştırma Merkezi de (EKAM) uçak, uzay ve savunma sanayi, diş malzemeleri sektöründe üreticilere ham madde, maliyet, zaman ve kalite avantajı sağlayan çalışmalarını tanıtıyor. Bağlayıcı Püskürtmeli 3-B Baskı ile farklı malzemelerden EKAM'da üretilen ürünler de ziyaretçilere sunuluyor.

İSTKA'nın desteğiyle kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi girişimlerinden işletmelerde yapay zeka tabanlı verimlilik artışı sağlayacak çözümler üreten TEXINSIGHT ve yapay zeka ve otonom araç girişiminden Move On da İSTKA standında öne çıkıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi (BUSİBER) Yöneticisi Prof. Dr. Bilgin Metin de İSTKA standında milli siber güvenliğin geliştirilmesi için yürüttükleri çalışmaları anlatıyor.

AA / Tolga Yanık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet